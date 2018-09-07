Бойовики перекинули більше ста танків в околиці Донецьку та Луганську

Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив значне скупчення важкої техніки, яку бойовики розмістили поблизу окупованих Донецька і Луганська.

На тимчасово окупованій території збройні формування РФ розгортають безпрецедентну кількість важкої техніки та озброєння з порушенням ліній відведення, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) із посиланням на представників місії.

Зокрема, як повідомляє прес-центр ООС, більше двох десятків танків і один зенітно-ракетний комплекс біля тимчасово окупованій Бугаївки, дев'ять танків недалеко від Шимшинівка, 41 танк поблизу Круглика (в 31 кілометрах на північний захід від Луганська, - ред.) І 45 танків неподалік Мануйлівки (65 км на схід від Донецька). За даними повітряного спостереження було також виявлено наявність 68 бойових броньованих машин невстановленого типу поблизу Бугаївки.

Міні-БПЛА виявив чотири РСЗВ (БМ-21 Град, 122 мм) недалеко від Міусинська і ще п'ять РСЗВ (БM-21) поблизу Кришталевого (колишній Красний Луч).

За межами відповідних ліній відведення, але поза виділених місць зберігання озброєння безпілотник виявив 20 танків бойовиків (десять T-72 і десять Т-64), 10 самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 Жаба, 122 мм) і 2 зенітно-ракетні комплекси (9K35 Стріла-10) біля Міусинська.

Зазначена кількість техніки дозволяє розгорнути до шести батальйонно-тактичних груп.

Наявність та постійне розгортання артилерійських засобів ураження створює потенційну загрозу з боку збройних формувань Російської Федерації передовим підрозділам Збройних Сил України.

Також повідомляється, що поблизу кордону з Російською Федерацією у районі Манич на ґрунтовій дорозі, де немає жодного пункту пропуску через кордон, безпілотник моніторингової місії виявив колону з 10 тентованих вантажівок та 4 машин супроводу, які перетинали державний кордон України у напрямку Росії. При цьому БПЛА місії піддавався радіоелектронному придушенню.

До слова, упродовж минулої доби, 6 вересня, російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.