Бойовики під час обстрілу вбили капелана: що відомо про українського воїна

У п'ятницю, 25 січня, під час обстрілу військового автомобіля на Луганщині загинув 53-річний український воїн Віталій Анатолійович Губенко.

Про це повідомляє сайт "Цензор.Нет".

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Проросійські бойовики обстріляли автомобіль українських військових біля селища Катеринівка на Луганщині. В результаті обстрілу четверо військових поранені, один український оборонець загинув. Його звали Віталій Губенко з позивним "Батюшка". Чоловік був прапорщиком, стрілком 25-го окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь".



Загиблий воїн Віталій Губенко

Віталій Губенко закінчив духовну семінарію, богословські курси в Києві та пішов на військову службу за контрактом. Довгий час у підрозділі виконував обов'язки капелана.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.