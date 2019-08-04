Удар російських бойовиків по військовим та загибель підлітка у Харкові – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Російські бойовики вгатили по українських військових

Не дає спокою українським військовим і ворог. Бойовики час від часу продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки. Просто дивом бійці врятувалися від вогню.

Дивіться відео: наслідки обстрілу бойовиками

Загибель 15-річного підлітка під час мирної ходи

Харків’янину Данилу Дідику було лише 15 років і він віддав життя за незалежність сучасної України. Він загинув у 2015 році під час мирної ходи в центрі Харкова. Тоді на чолі колони вибухнула бомба й загинули четверо людей. Серед них був і школяр Данило. Зараз іменем Данила називають турніри і школи, а відомі музиканти створили проект у пам'ять про героїчного підлітка.

Дивіться відео про Данила Дідика:

Суд розгляне скаргу кандидата в депутати

Боротьба за результат волевиявлення у 210 виборчому окрузі триває. Київський апеляційний адмінсуд розглядає скаргу кандидата в народні депутати Сергія Коровченка на рішення Чернігівського окружного адмінсуду щодо перерахунку голосів на 33 дільницях округу. За результатами там політик набрав найбільше голосів виборців.

Дивіться відео про перерахунок голосів на 33 дільницях у Чернігові

Де можуть працювати непрохідні обранці

Будівник, журналіст, слюсар, директор ринку, вчитель, – це робота, до якої можуть повернутись старі народні обранці, які не отримали черговий мандат. Самі депутати пригнічені програшем й не охоче говорять про свої плани, де будуть заробляти кошти.

Дивіться відео про слюсаря Гройсман та відеоблогера Ляшко

Як одна з найбідніших об’єднаних громад на Волині примножила свій бюджет

Ще кілька місяців тому Велимченська об’єднана громада була однією з найбідніших на Волині. Сьогодні ж до неї входять 4 села. До того ж, вона примножила свої доходи у 6 разів: тепер має власну амбулаторію та своїм коштом утримує школу й садочок. А керує цією громадою – наймолодша голова в Україні, якій усього 26 років.

Дивіться відео про громаду: