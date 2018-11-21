Бойовики розлютили мережу своєю витівкою у Донецькому аеропорту: відео

У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксовані проросійські бойовики окупованої Донеччини. На кадрах окупанти танцюють і співають на території Донецького аеропорту, захопленого та зруйнованого у 2015 році.

Відповідний ролик на своїй сторінці у Facebook опублікував відомий волонтер Юрій Мисягін. При цьому він не уточнив, коли саме було зняте це відео.

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"Окупанти і мародери танцюють і співають свої куплети на території захопленого і зруйнованого Донецького аеропорту. Шкода, що наші "боги війни" через мирні домовленості поки працювати не можуть. Нехай поки танцюють, відстані скорочуються", – написав волонтер.

Ця обурлива витівка проросійських бойовиків неабияк розлютила користувачі соціальних мереж. Тож вони взялися активно висловлювати в коментарях своє невдоволення.

Що відомо про бої за Донецький аеропорт? Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.



Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".