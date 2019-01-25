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      Бойовики щосили намагаються вивести бійців ЗСУ на вогневий контакт: відео

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      Знову обстріли на Донбасі. Дев'ять разів бойовики відкривали вогонь по українських позиціях за минулу добу. Гатили поблизу Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя, Мар'їнки та Кримського, постраждалих немає.

      Терористи постійно намагалися спровокувати наших бійців на вогневий контакт але відповіді так і не отримали – на Донбасі зараз сніг з дощем та погана видимість.

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      "Щодня вони провокують нас на відкриття вогню – працюють снайпера та кулеметники", – розповів військовослужбовець батальйону Донбас-Україна ЗСУ "Хост".

      І справді, на самому передку, хоч погода не надто схиляє до бойових дій, терористи ні дня не мовчать. Як кажуть українські воїни – намагаються вивести їх на вогневий контакт, щоб снайперу терористів було простіше навестись. 

      Навіть виходять у півросту, намагаються нам помахати – викликають увесь час, хочуть підловити. Снайпери працюють постійно. Тому і намагаються викликати нас на контакт,
      – пояснила військовослужбовиця батальйону Донбас-Україна ЗСУ "Відьма".

      Розповіла військова Яна і про характер обстрілів: в основному одиночні, великим калібром із намаганням поцілити у бійниці. Попри похмурий воєнний день, не обходиться на позиціях і без свята – військовослужбовець Антон святкує на передовій свій 25-й день народження. Радіє, що цього дня побратими поряд.

      "Звісно! Воно, як то кажуть, серед таких людей і себе знаходиш! – поділився думками іменинник, військовослужбовець батальйону Донбас-Україна ЗСУ "Пітбуль".

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      Ввечері побратими і посестри планують зібратися у бліндажі та привітати товариша смачненьким: тортик, салат, чай. Попри постійну стрілянину, бійці на фронті не забувають про те, що вони люди і як можуть вносять тепло у буденність.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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