Уранці 11 квітня на Донбасі було неспокійно. Найпотужніший удар щодо українських захисників бойовики завдали у районі Павлополя на Донеччині. Загалом було зафіксовано 6 обстрілів з боку окупантів. У результаті три українських воїни зазнали поранень.

Як розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник під час традиційного брифінгу, бій розпочався о 7:20 та тривав близько 2,5 години.

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"Противник вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів. Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили щільний вогонь у відповідь", – зазначив він.

Також проросійські найманці обстрілювали українські позиції у районах:

– Авдіївки (тут було зафіксовано два прицільні постріли, ворог застосував автоматичні гранатомети);

– Водяного (два обстріли, бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю, перший бій розпочався о 1:50 та тривав годину);

– Катеринівки (бойовики випустили шість мін 82 калібру з боку Молодіжного).

Загалом від початку доби 11 квітня в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість ворожих збройних провокацій. Дві з них відбулися із застосуванням мінометів. Унаслідок таких злочинних дій з боку окупантів зазнали поранень троє українських воїнів: їм невідкладно надали медичну допомогу. Втрати противника у штабі наразі уточнюють.

Упродовж доби 10 квітня проросійські найманці 9 разів обстрілювали позиції українських військових. Внаслідок боїв двоє українських військових зазнали поранень. Тим часом, у Мінську розглядають питання щодо "великоднього перемир’я", однак точну дату його початку ще не визначили. Відомо лише, що 18 квітня відбудеться відеоконференція для узгодження деталей.



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