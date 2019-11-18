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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото

      Informnapalm 65 Читать новость на русском

      Немає нічого ціннішого за людське життя. Але війна приносить втрати, злигодні, руйнування і смерть. Першими під удар потрапляють люди, які перебувають на лінії зіткнення.

      Згідно з мінськими домовленостями, лінія розмежування на сході України тягнеться на сотні кілометрів, місцями перерізуючи навпіл густонаселені райони.

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      Через недотримання режиму тиші й відведення важкого озброєння під удар потрапляє мирне населення, що живе біля лінії зіткнення.

      Зберіганням боєкомплектів на території школи вже практично нікого не здивуєш. Стало нормою прикриватися жінками й дітьми. Літнім людям окупаційні війська також не дають спокійно дожити, змушуючи їх ховатися по підвалах.

      Єдиний
      Єдиний "місток" між підконтрольною та тимчасово окупованою територією/ Фото 24 каналу

      Від початку конфлікту з ОРДЛО вивезли вихованців дитячих будинків, інтернатів, а також інвалідів і літніх людей, що перебували під опікою держави.

      З людей зробили "живий щит"

      Ті ж, хто через певні обставини залишився на непідконтрольній Україні території, фактично стали "живим щитом".

      Так сталося з підопічними Горлівського будинку-інтернату для людей літнього віку та інвалідів. До війни у ньому жило 217 осіб. Коли почалися воєнні дії, частину вивезли в Костянтинівку. Станом на листопад 2015 року в Горлівці залишилося приблизно 50 осіб.

      З середини 2015 року Горлівський будинок-інтернат став місцем базування військовослужбовців російських окупаційних військ, що підтверджується супутниковими знімками Google Earth.


      Горлівський будинок-інтернат став місцем базування бойовиків/ Фото Informnapalm

      Бойовики терористичної організації "ДНР" і сьогодні не соромляться викладати фото на фоні таблички Горлівського інтернату з підписом "Я на КПП стою".

      Бойовики викладають фото у соцмережі
      Бойовики викладають фото у соцмережі/ Скріншот зі відео

      Так, об’єкт соціальної інфраструктури автоматично став військовим, я нагадаю, порушуючи норми міжнародного права. До речі, дуже цікаво що місія ОБСЕ на Донбасі і досі не зафіксувала цього кричущого порушення.

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      Всі пам’ятають сумну долю ще одного стаціонарного закладу – Семенівської лікарні, яку теж захистив "російський світ".

      Колишня Семенівська лікарня
      Колишня Семенівська лікарня/ Скріншот зі відео

      Не здивуємося, якщо після вигоду в ефір нашої програми пропагандисти будуть запевняти, що бойовики просто охороняють цю будівлю.

      Хочемо нагадати, що якщо військові формування залучають до забезпечення безпеки соціальних закладів, то вони не повинні бути на їхній території і, тим більше, перебувати всередині будівлі, інакше втрачається цивільний статус будівлі з усіма відповідними наслідками.

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Informnapalm Відеоблоги
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