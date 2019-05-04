Бойовики в Луганську розіграли штурм Рейхстагу та протистояння на Майдані: обурливі фото

Проросійські бойовики показали «виставу» в окупованому Луганську. Окупанти намагались імітувати штурм Рейхстагу у Німеччині у 1945 році та протистояння активістів Євромайдану із силовиками у Києві в 2014 році.

Відповідні фото "шоу" бойовиків опублікував журналіст та блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

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Окупанти використали будівлю місцевого університету, аби "відобразити" заволодіння радянськими військами німецьким парламентом. Там ж посіпаки Росії "зімітували" битву "Беркута" з учасниками Революції Гідності.

Журналіст зазначив, що насправді найбільше це дійство нагадувало не Майдан, а події весни 2014 року, коли по Луганську "ці ж самі тіпочки в масках і бігали, і били співробітників МВС зі щитами".

Люди, які ненавидять Майдан, самі добровільно відтворюють Майдан у себе в місті, вбираються в активістів "Правого Сектора" і "б'ють" ряжений "Беркут". У місті, яке пережило обстріл і загибель людей в 2014 році, і в якому бойовики "радісно розігрують стрілянину і вуличні бої,

– написав він.

Ці події блогер назвав "мілітарнлю шизофренією" та зазначив, що "немає такого божевілля, яке не може відбутися в Луганську". Таку поведінку бойовиків в окупованому українському місті прокоментував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Тут вже психіатрія не допоможе.Таке тільки хворі люди можуть зробити", – написав він, теж опублікувавши відповідні фото "вистави".

Така спроба пропаганди обурила користувачів соцмереж.