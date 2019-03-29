Бойовики вбили українського воїна на Донбасі

Від початку доби 29 березня бойовики на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню, у 7 випадках з яких застосовували заборонене Мінськом озброєння з витратою 59 мін калібрів 120 та 82 міліметри. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще двоє зазнали поранень.

У смузі, де діє оперативно-тактичне угруповання "Схід", окупанти тричі обстріляли українські позиції:

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– поблизу села Широкине: з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів;

– у районі Водяного: з мінометів калібру 82 міліметри;

– у районі Лебединського: зі станкових протитанкових гранатометів.

У смузі, де діє оперативно-тактичне угруповання "Північ", окупанти сім разів обстріляли українських захисників:

– у районі Троїцького: тричі з мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів;

– у районі Новоолександрівки: двічі з мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння БМП;

– поблизу селища Золоте-4: з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів;

– біля Зайцевого: зі стрілецької зброї.

Як зазначили у прес-центрі "Об'єднаних сил", підрозділи, що обороняються, адекватною відповіли противнику, чим змусили його припинити обстріли. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Упродовж попередньої доби 28 березня бойовики на Донбасі 7 разів обстрілювали позиції українських захисників. Трьох окупантів було знищено, натомість серед військових ОС втрат зафіксовано не було.



Карта окупованих територій на Сході України