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      Бойовики вбили українського воїна на Донбасі

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      Бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українські позиції: 1 воїн ОС загинув і ще 2 поранено
      Бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українські позиції: 1 воїн ОС загинув і ще 2 поранено / 24 канал

      Від початку доби 29 березня бойовики на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню, у 7 випадках з яких застосовували заборонене Мінськом озброєння з витратою 59 мін калібрів 120 та 82 міліметри. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще двоє зазнали поранень.

      У смузі, де діє оперативно-тактичне угруповання "Схід", окупанти тричі обстріляли українські позиції:

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      – поблизу села Широкине: з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів;

      – у районі Водяного: з мінометів калібру 82 міліметри;

      – у районі Лебединського: зі станкових протитанкових гранатометів.

      У смузі, де діє оперативно-тактичне угруповання "Північ", окупанти сім разів обстріляли українських захисників:

      – у районі Троїцького: тричі з мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів;

      – у районі Новоолександрівки: двічі з мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння БМП;

      – поблизу селища Золоте-4: з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів;

      – біля Зайцевого: зі стрілецької зброї.

      Як зазначили у прес-центрі "Об'єднаних сил", підрозділи, що обороняються, адекватною відповіли противнику, чим змусили його припинити обстріли. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. 

      Упродовж попередньої доби 28 березня бойовики на Донбасі 7 разів обстрілювали позиції українських захисників. Трьох окупантів було знищено, натомість серед військових ОС втрат зафіксовано не було.

      Окуповані території. Донбас, Схід, обстріли, бойовики
      Карта окупованих територій на Сході України 

      як сьогодні розивається ситуація на окупованому донбасі:
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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