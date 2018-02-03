Бойовики вдарили по силах АТО з важкої зброї: серед ЗСУ є поранені

У суботу, 3 лютого, бойовики в зоні АТО 4 рази обстріляли опорні пункти українських військових. Внаслідок обстрілів 2 бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку бойовики обстрілювали бійців АТО поблизу населеного пункту Луганське. Для цього терористи застосовували міномети калібру 120 і 82 міліметри, озброєння БМП, зенітну установку та великокаліберні кулемети.

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А по захисниках Лозового бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Окрім того, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по захисниках Зайцевого.

Водночас на Донецькому напрямку на підступах до Авдіївки бойовики випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри.