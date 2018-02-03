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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики вдарили по силах АТО з важкої зброї: серед ЗСУ є поранені

20:03, сьогодні 777 Читать новость на русском
Ситуація в зоні АТО 3 лютого
Ситуація в зоні АТО 3 лютого / 112.international

У суботу, 3 лютого, бойовики в зоні АТО 4 рази обстріляли опорні пункти українських військових. Внаслідок обстрілів 2 бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку бойовики обстрілювали бійців АТО поблизу населеного пункту Луганське. Для цього терористи застосовували міномети калібру 120 і 82 міліметри, озброєння БМП, зенітну установку та великокаліберні кулемети.

Читайте аткож: Терористи відкрили вогонь по спостерігачах ОБСЄ під Ясинуватою

А по захисниках Лозового бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Окрім того, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по захисниках Зайцевого.

Водночас на Донецькому напрямку на підступах до Авдіївки бойовики випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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