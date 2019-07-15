Бойовики вдарили по українських бійцях з забороненої зброї на Донбасі, але самі зазнали поранень
Проросійські бойовики 19 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі 14 липня. На щастя, жоден боєць Операції Об'єднаних сил не загинув та не зазнав поранення. При цьому було поранено 2 окупантів.
Задля обстрілів російські окупаційні сили 6 разів застосували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, повідомили у штабі ООС. Окупанти відкривали вогонь також з різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?
- Поблизу Широкиного окупанти гатили зі стрілецької зброї;
- біля Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік від Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- в околицях Красногорівки – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- в районі Мар'їнки – з міномету калібру 82 міліметри, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поряд з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік від Павлополя – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- поблизу Кримського – з міномета калібру 82 міліметри, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного гранатомета та стрілецької зброї;
- біля Зайцевого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;
- в районі Попасної – з міномета калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
На кожен обстріл проросійські бойовики отримали від захисників України адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить угодам.
Від початку доби 15 липня російські окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:
- біля Водяного – з міномета калібру 82 міліметри, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік від Широкиного – зі стрілецької зброї;
- поблизу Луганського – з великокаліберного кулемета;
- в районі Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем.
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Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.