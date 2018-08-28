Бойовики вдарили з танка на Донбасі: серед українських військових є поранені, у ворога – втрати

Протягом понеділка, 27 серпня, проросійські бойовики в районі проведення Операції Об’єднаних сил 26 разів обстріляли позиції українських військових, у тому числі 4 рази – з забороненого мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів 2 українських біців зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Там уточнили, що російські окупаційні сили вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 міліметри, танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Під обстріли потрапили позиції українських військових у районах Станиці Луганської, Кримського, Золотого, Луганського, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного та Широкиного.

Бойовики також застосували міномети в районі Кримського, біля Луганського, в районах Гнутового та Лебединського. Окрім того, поблизу Лебединського російські окупаційні сили після тривалої перерви знову використали танки.

За інформацією української розвідки, за минулу добу проросійські бойовики зазнали втрат: 3 окупантів загинули, ще 4 зазнали поранень.

Також повідомляються, що від початку доби вівторка, 28 серпня, проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції бійців ООС у районі Новолуганського, Гнутового, Павлополя і Лебединського. При цьому ворог застосував артилерію, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети.

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