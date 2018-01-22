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Бойовики вдарили з важкої зброї по окупованій ними ж території: можливі жертви серед цивільних

20:58, 22 січня 1522 Читать новость на русском
Бойовики обстріляли підконтрольний їм Докучаєвськ
Бойовики обстріляли підконтрольний їм Докучаєвськ / Фото з вільних мереж

У понеділок, 22 січня, бойовики обстріляли із важкого озброєння непідконтрольне українській владі місто Докучаєвськ. Для цього терористи застосували, ймовірно, 82-міліметрові міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що за непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевих мирних жителів.

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У штабі АТО уточнили, що українські військовослужбовці, які виконують завдання поблизу Новотроїцького, помітили, що під час обстрілу українських позицій з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у сторону опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в сторону ними ж захопленого Докучаєвська.

Таким чином, бойовики вкотре створюють умови для обвинувачення українських військових в обстрілах мирних прифронтових населених пунктів.

Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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