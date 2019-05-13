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      Бойовики використовують безпілотники, які скидають ручні гранати на мирних жителів Донбасу

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      На Донбасі проросійські найманці б'ють по цивільних у Мар'їнці. Для цього використовують безпілотники, до яких донецькі горе-інженери прикручують гранати, які потім летять як у бік військових, так і по мирних жителях.

      Останнім часом донецьке угруповання бойовиків використовує таку підступну тактику, бо самі воювати бояться. Звичайно, ця зброя є не надто точною, тому постійно страждають мирні люди, які живуть на лінії вогню.

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      Межі між мирними мешканцями та військовими у Мар'їнці фактично немає. Кінцеві вулиці селища переходять в окупований Донецьк. Фактично, між колишніми сусідами тепер проходить так звана лінія розмежування.

      Часто бойовики відкривають вогонь вдень. Військові вже не звертають уваги на такі провокації ворога. І не відповідають, адже цей неприцільний обстріл не несе загрози життю військових.

      Провокують нас, щоб ми просто вийшли зі схованки та подивилися. Так вони працюють на снайпера,
      – розповів військовий Олег.

      Олег на війні вже третій рік. Вже звик як до провокацій ворога, так і до атмосфери війни: ці розбиті хати Мар'їнки для нього рідніші, ніж домівка на Львівщині.

      Бійці розповідають, що тут, у Мар'їнці, бойовики постійно просять про перемир'я. Але до підступності ворога бійці королівської бригади вже звикли. І знають, як реагувати. За даними нашої розвідки, напередодні на одного бойовика в окупованому Донецьку стало менше.

      Як минула доба на фронті? Російські окупаційні війська за 12 травня 16 разів обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого двоє захисників отримали поранення. Бійці ЗСУ вже дали жорстку відповідь бойовикам, двоє з них – поранені. 

      Окупанти стріляли в районі населених пунктів Авдіївки, Гнутового, Кам'янки, Новотроїцького, Талаківки, Богданівки, Старогнатівки, Гранітного, Лебединського, Кримського, Новотошківського та Зайцевого.

      Карта окупований територій у Донецькій та Луганській областях
      Карта окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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