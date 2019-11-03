Бойовики влаштували обстріл із заборонених мінометів на Донбасі: 2 бійців ООС зазнали поранень

Проросійські бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом 2 листопада. Внаслідок їхніх обстрілів 2 українських військових зазнали поранень, на щастя ніхто з захисників не загинув.

Під час обстрілів українських позицій російські окупаційні війська застосовували, зокрема, заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 міліметрів. Вели вогонь і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?

Поблизу Новогригорівки окупанти били з мінометів калібру 120 міліметрів;

окупанти били з мінометів калібру 120 міліметрів; біля Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з ручного протитанкового гранатомета, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік від Талаківки – зі станкових автоматичних гранатометів;

– зі станкових автоматичних гранатометів; неподалік від Водяного, що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Павлополя – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів;

– з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів; неподалік від Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

– зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; неподалік від Луганського – з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів;

– з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів; біля Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

– зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого – зі станкового протитанкового гранатомета, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

Від початку неділі, 3 листопада, проросійські бойовики ще не здійснили жодного обстрілу.

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