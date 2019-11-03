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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Бойовики влаштували обстріл із заборонених мінометів на Донбасі: 2 бійців ООС зазнали поранень

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      Проросійські бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі
      Проросійські бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі / politeka.net (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом 2 листопада. Внаслідок їхніх обстрілів 2 українських військових зазнали поранень, на щастя ніхто з захисників не загинув.

      Під час обстрілів українських позицій російські окупаційні війська застосовували, зокрема, заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 міліметрів. Вели вогонь і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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      Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?

      • Поблизу Новогригорівки окупанти били з мінометів калібру 120 міліметрів;
      • біля Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Талаківки – зі станкових автоматичних гранатометів;
      • неподалік від Водяного, що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • біля Павлополя – зі стрілецької зброї;
      • біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів;
      • неподалік від Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
      • поблизу Хутора Вільного – зі стрілецької зброї;
      • неподалік від Луганського – з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів;
      • біля Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Зайцевого – зі станкового протитанкового гранатомета, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

      Від початку неділі, 3 листопада, проросійські бойовики ще не здійснили жодного обстрілу.

      Дізнайтеся, скільки людей загинули на Донбасі за понад 5 років бойових дій

      карта окупованого Донбасу окуповані території України мапа ОРДЛО інфографіка

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України
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