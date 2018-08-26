Бойовики з міномета обстріляли мирне селище на Донбасі: фото

Проросійські бойовики на Донбасі 25 серпня обстріляли селище Південне Донецької області. Внаслідок обстрілу виявлено вирву від вибуху 120-міліметрової міни на проїжджій частині вулиці Островського.

Відповідний обстріл зафіксувала українська сторона Спільного центру з контролю і координації, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Як зазначили в СЦКК, осколками міни було пошкоджено фасад будинку культури за адресою вул. Островського, 1. Постраждалих серед місцевих жителів не зареєстровано.

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Вогонь вівся у напрямку Горлівка – Південне. Причому відстань від місця влучання міни до найближчих позицій Збройних Сил України становить близько 1 кілометра. Що прямо свідчить про навмисний обстріл бойовиками мирного населення,

– відзначили в прес-центрі ООС.