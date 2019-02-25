Бойовики з посіпаками Путіна готуються влаштувати "криваву кашу" в Україні, – журналіст

У Москві відбулося збіговисько проросійських бойовиків, де вони заговорили про наміри влаштувати "криваву кашу" в Україні після виборів. Там був присутній і помічник президента Росії Владислав Сурков.

Так звана нарада командирів незаконного "союзу добровольців Донбасу відбулася у Москві ще 15 лютого, пише у своєму блозі журналіст Денис Казанський.

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Туди входять проросійські бойовики, що воювали на боці незаконних збройних формувань.

Казанський зазначає, що на "нараді командирів" був присутній і куратор "союзу", помічник президента Росії Владислав Сурков.

Сурков — особа цілком офіційна. Тобто російська влада вже не може сказати, що не має жодного стосунку до бойовиків, оскільки сам Сурков приходить на їхні з'їзди і виступає там. Але головне — навіть не сам факт присутності Суркова, а те, що кажуть його підопічні,

– зазначив він.

Так, бойовики не приховують своїх намірів відновити гарячу фазу війни на Донбасі.

"Під час свого виступу Олександр Бородай (який навесні 2014 року "створював "ДНР", - 24 канал), сидячи поруч із Сурковим, відкрито заявив про необхідність відновлення гарячої фази війни на Донбасі та заявив польовим командирам бойовиків, що найближчим приводом для нового вторгнення до України можуть стати вибори", – розповів Казанський.



Збіговисько бойовиків/ Джерело: deniskazansky.com.ua



Бойовики зустрілись із представниками Путіна/ Джерело: deniskazansky.com.ua

Окупанти стверджують, що якщо результат виборів їм не сподобається то вони влаштують "криваву кашу".

Так, прямо так й сказав — "без кривавої каші не обійдемося",

– наголосив журналіст.

Росія вдаватиметься до усіх можливих маніпуляцій, аби плинути на вибори в Україні. Це доводять дані не лише української, а й іноземних розвідок. Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів. Вона не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.