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      Бойовики з посіпаками Путіна готуються влаштувати "криваву кашу" в Україні, – журналіст

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      Бойовики готуються влаштувати "криваву кашу" в Україні
      Бойовики готуються влаштувати "криваву кашу" в Україні / Фото з блогу Дениса Казанського

      У Москві відбулося збіговисько проросійських бойовиків, де вони заговорили про наміри влаштувати "криваву кашу" в Україні після виборів. Там був присутній і помічник президента Росії Владислав Сурков.

      Так звана нарада командирів незаконного "союзу добровольців Донбасу відбулася у Москві ще 15 лютого, пише у своєму блозі журналіст Денис Казанський.

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      Туди входять проросійські бойовики, що воювали на боці незаконних збройних формувань.

      Казанський зазначає, що на "нараді командирів" був присутній і куратор "союзу", помічник президента Росії Владислав Сурков.

      Сурков — особа цілком офіційна. Тобто російська влада вже не може сказати, що не має жодного стосунку до бойовиків, оскільки сам Сурков приходить на їхні з'їзди і виступає там. Але головне — навіть не сам факт присутності Суркова, а те, що кажуть його підопічні,
      – зазначив він.

      Так, бойовики не приховують своїх намірів відновити гарячу фазу війни на Донбасі.

      "Під час свого виступу Олександр Бородай (який навесні 2014 року "створював "ДНР", - 24 канал), сидячи поруч із Сурковим, відкрито заявив про необхідність відновлення гарячої фази війни на Донбасі та заявив польовим командирам бойовиків, що найближчим приводом для нового вторгнення до України можуть стати вибори", – розповів Казанський.


      Збіговисько бойовиків/ Джерело: deniskazansky.com.ua


      Бойовики зустрілись із представниками Путіна/ Джерело:       deniskazansky.com.ua

      Окупанти стверджують, що якщо результат виборів їм не сподобається то вони влаштують "криваву кашу".

      Так, прямо так й сказав — "без кривавої каші не обійдемося",
      – наголосив журналіст.

      Росія вдаватиметься до усіх можливих маніпуляцій, аби плинути на вибори в Україні. Це доводять дані не лише української, а й іноземних розвідок. Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів. Вона не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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