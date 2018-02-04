Бойовики застосували 120-мм міномети, двоє українських військових були поранені, – Штаб АТО

На Донбасі проти українських захисників російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати зброю, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення. Внаслідок цього дій один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один – отримав бойову травму.

Про це повідомили у Штабі АТО.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 3 обстріли наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Останній обстріл завершився близько 10:00 години (станом на 20:00 годину 5 лютого) і, відтоді, вздовж усієї лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню.

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Однак до цього на Донецькому напрямку ворог грубо порушив Мінські домовленості неподалік Кам’янки. Поблизу цього населеного пункту противник вів вогонь зі 120-мм мінометів та випустив близько десяти мін цього калібру.

На Приазов’ї бойовики застосували гранатомети по наших опорних пунктах біля Водяного.

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.