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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Бойовики застосували 120-мм міномети, двоє українських військових були поранені, – Штаб АТО

20:02, сьогодні 93 Читать новость на русском
Бойовики здійснюють обстріли з 120-мм мінометів
Бойовики здійснюють обстріли з 120-мм мінометів

На Донбасі проти українських захисників російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати зброю, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення. Внаслідок цього дій один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один – отримав бойову травму.

Про це повідомили у Штабі АТО.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 3 обстріли наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Останній обстріл завершився близько 10:00 години (станом на 20:00 годину 5 лютого) і, відтоді, вздовж усієї лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню.

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Однак до цього на Донецькому напрямку ворог грубо порушив Мінські домовленості неподалік Кам’янки. Поблизу цього населеного пункту противник вів вогонь зі 120-мм мінометів та випустив близько десяти мін цього калібру.

На Приазов’ї бойовики застосували гранатомети по наших опорних пунктах біля Водяного.

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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