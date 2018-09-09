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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бойовики зганьбилися із пам'ятником Захарченку: промовисте фото

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У Донецьку на місці гибелі Захарченка встановили пам'ятник із помилкою
У Донецьку на місці гибелі Захарченка встановили пам'ятник із помилкою / фото з відкритих джерел

В окупованому Донецьку на місці загибелі ватажка бойовиків Олександра Захарченка встановили пам'ятний знак із граматичною помилкою.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Олександр Чернов.

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Він опублікував фото із пам'ятним каменем, встановленим в окупованому Донецьку та сатирично припустив, що помилка, можливо, не випадкова.

На місці утилізації Захарченка та Доценка урочисто встановили "пам'ятний камінь" з помилкою. По правилах – "загинули"! Адже дохлих особин все-таки дві! Або мається на увазі, що орк – і людиною не був, навіть для "своїх",
– пожартував Чернов.

Зазначимо, що на пам'ятному камені вказано, що це "місце, де загинув глава ДНР, герой республіки Олександр Захарченко та його охоронець В'ячеслав Доценко".

 

Теги: Новини України Курйозні новини Вбивство Захарченка Соцмережі
Джерело: 24 канал
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