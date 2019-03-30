Бойовики зухвало обстріляли мирних мешканців у селі Травневе: фото- і відеорепортаж 24 каналу

В день тиші – зовсім нетихо на фронті. Бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе, що на Донеччині. Відкрили вогонь зранку з гранатометів та засипали снарядами покрівлі і городи цивільних.

Чому російські найманці стріляли по мирних хатах, а не по позиціях українських військових – дізнавався воєнкор 24 каналу.

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Мешканка Травневого пані Валентина показала "гостинець", який знайшла у себе на городі – "свіжий" приліт ворожої гранати застряг посеред тільки-но зораного поля.

Воно ж літає в усі сторони! Тільки-но вийдеш на город – і тікати, тікати! Бо боїшся... Оце дві ночі поспіль. Сьогодні зранку гахнуло. І ми всі ж тут переживаємо, думаємо: якщо вибори, може не будуть стріляти... один ф*г!

– розповіла мешканка Травневого Валентина.



Мешканка травневого Валентина



Ворожа граната прилетіла в город пані Валентини

Різного калібру "залізяки" прилетіли ранком і по сусідніх подвір'ях. На фото нижче можете побачити наслідки прямого потрапляння гранати з автоматичного гранатомету в цивільний будинок, пошкоджена покрівля цього будинку. Також понівечило вікна цього трактору. По напрямку чітко видно, що стріляли з окупованої Горлівки. Навіщо сюди було стріляти – незрозуміло.



Приліт гранати пошкодив покрівлю будинку



Пошкоджений трактор

Бойовики били хаотично. Якщо по будинку прилетіла граната з АГСу, то на город впав інший російський снаряд. Пані Світлана знайшла його не одразу. Мешканці Травневого вже навіть не звертають уваги на обстріли, адже звикли.

Мешканка Світлана: Та воно падає десь поряд. А де – хто його знає...

Воєнкор 24 каналу: Вам у дім не потрапляло ще?

Мешканка Світлана: Потрапляло. В дах. Та і поряд вікна всі повилітали до одного.



Мешканка Світлана



Снаряд, який знайшла на городі пані Світлана

Тактика бойовиків – залякати місцевих

Бійці полку "Азов", що боронить Травневе, останнім часом вже витягнули та ліквідували чимало подібних снарядів. Кажуть, бойовики ніби навмисне б'ють по цивільних.

Це приліт, ймовірніше за все, або від СПГ, або від БМП снаряд. Від позицій це доволі далеко. Тобто, куди вони стріляють і по кому б'ють – можна тільки здогадатися,

– прокоментував боєць полку "Азов" Артем.

Тактика бойовиків – залякати мирних мешканців у травневому. Адже воювати проти "Азову" у них духу не вистачає. Нацгвардійці лише спостерігають, як ворожі снаряди летять через них по мирних будинках.

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"Були вистріли. Ми навіть приводу не давали. Просто приліт з АГСу. Приблизно три вистріли одиничних зробили. І всі не по позиціях. По позиціях не стріляли" – наголосив боєць полку "Азов" Євген.

"А от ці хлопці – молодці..."

Попри байки російських пропагандистів про "азовців", з місцевими мешканцями Травневого вони швидко знайшли спільну мову.

Спочатку, коли вони зайшли, ми злякалися... А от ці хлопці – молодці. Навіть хліб нам дають, привозять,

– поділилась переживаннями мешканка Травневого Валентина.

Все просто – ці хлопці просто боронять свою землю. І таких от звичайних людей з Травневого.



Травневе