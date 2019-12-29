Бойовики звільнили з полону письменника та журналіста Станіслава Асєєва

У межах великого обміну полоненими між Україною та проросійськими бойовиками, який відбувся у неділю, 29 грудня, бойовики звільнили українського письменника та журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва. Його незаконно утримували протягом двох з половиною років – з травня 2017.

Про те, що Станіслав Асєєв увійшов до списку звільнених осіб, повідомило саме видання "Радіо Свобода".

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Журналіст під псевдонімом "Станіслав Васін" працював на окупованих територіях та писав для "Радіо Донбас.Реалії". Спочатку він просто безслідно зник, а пізніше бойовики визнали, що утримують його.

За "шпигунство" на користь України так званий "суд" бойовиків засудив його до 15 років ув'язнення у підвалах донецьких бойовиків.

Колишній однокурсник та екснардеп Єгор Фірсов розповідав, що журналіст Станіслав Асєєв, який був родом з Донецька, вважав своїм обов'язком залишитися на окупованих територіях та висвітлювати правду про події там.

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Що відомо про звільнення українців з полону?У неділю, 29 грудня поблизу КПВВ "Майорське" триває обмін полоненими між Україною та бойовиками. У його межах українська влада вже повернула з полону луганських бойовиків 25 людей.



Очікується, що ще 55 українців мають звільнити донецькі бойовики. Україна натомість за різними даними мала звільнити від 120 до 140 людей. 22 осіб зі списків бойовиків вже відмовилися від обміну.