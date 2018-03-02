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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовиків на Донбасі косить епідемія небезпечної інфекції, яку вони приховують

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Окупованому Донбасу загрожує епідемія кору
Окупованому Донбасу загрожує епідемія кору / Фото з відкритих джерел

Тимчасово захопленим районам Луганської та Донецької областей загрожує епідемія кору, яка починає ширитися серед окупантів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

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Зазначається, що російські окупаційні служби, що керують непідконтрольними Україні районами Донбасу, докладають чимало зусиль аби приховати спалахи інфекційних захворювань в так званих "підрозділах" російсько-окупаційних військ.

Через лояльні до ідеї "руського міра" ЗМІ кремлівські найманці час від часу поширюють завідомо неправдиві новини на кшталт: "тисячі громадян з підконтрольних українському Уряду територій скористалися медичними послугами "республіканських ескулапів". Насправді ситуація з наданням медичних послуг на окупованих територіях є критичною,
– наголосили у повідомленні.

За інформацією розвідки штабу АТО командування так званих армійських корпусів російсько-окупаційних військ приховує факти захворювання особового складу на кір.

Зазначається, що наразі медичної допомоги потребують "більше трьох десятків "їхтамнєтов" так званих окремої артилерійської бригади та 3 мотострілецької бригади 1 АК".

"Зважаючи на те, що різноманітні інфекційні хвороби ширяться серед "боєвого братства" з геометричною прогресією можна з певною долею ймовірність припустити, що це лише початок епідемії", – підсумували у штабі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Здоров'я епідемія Кір
Джерело: 24 Канал
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