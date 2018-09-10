"Боже, благослови Instagram": гучне розслідування про "скромний" відпочинок дітей суддів

Що спільного між Instagram-сторінками дітей та деклараціями їх батьків? Приблизно... нічого. Так, це дві протилежні реальності. В одній – людина з невеликими прибутками живе, як ми. В іншій – п'ятизіркові готелі, коштовні подарунки та ще довгий список елементів розкішного життя.

Тож якщо ви дитина судді, чиновника або голови ОДА – будь ласка, заведіть свій Instagram. А поки давайте подивимось на сторінки тих дітей чиновників, які вже давно і активно ведуть свої соціальні мережі.

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На перший погляд – сторінки як сторінки. Ну курорт. Ну ще один курорт. І ще один. І ще. Але якщо вдивитися у дрібні деталі, можна підрахувати, скільки витрачають на своїх діточок українські чиновники. Мильниці, написи на халатах, оригінальні форми басейнів – усе це розкаже про такі суми на відпочинок чиновницьких чад, які безнадійно відірвались від їхніх чиновницьких окладів.

Наприклад, ось донька звичайного голови Київського окружного адміністративного суду – Анастасія Басай.



Instagram-сторінка Анастасії Басай

Її Instagram – суцільна географічна загадка. Але журналісти "Наших грошей" її розгадали.

Взимку цього року донька судді поїхала на острови. Але ж на які саме? Жодного геотегу в Instagram немає. Можливо, це Хортиця? Ні. Щоб ідентифікувати місце відпочинку, редакція програми звернулась до дискфаліфікованого учасника "Битви екстрасенсів" – логіки.

На одній з фотографій бачимо на горизонті невеличкі острови.



Фото з подорожі на Instagram-сторінці Анастасії

Вони розташовані дуже близько один до одного. Місце нагадує один з улюблених курортів високопосадовців – Затоку. Та ні, це жарт. Бердянськ.

Добре, залишаючи сарказм, це місце дешевше, ніж Затока. Знову. Вибачте. Це Мальдіви. Територія цієї країни складається з коралових островів, що є вершинами давніх вулканів, які вкрито океанічними водами. На їх узбережжі – піщані пляжі з кокосовими пальмами. Буденність, знайома кожному українцю. З реклами Bounty.

Кожен невеличкий острів на Мальдівах – це готель. Цих островів більше тисячі. І точне місце відпочинку Анастасії Басай журналісти знайшли, передивившись їх всі.

Зверніть увагу на цю споруду – шезлонги, терасу та штучний хвилеріз.



Фото з подорожі на Instagram-сторінці Анастасії

Після довгих годин пошуку журналісти знайшли такий же хвилеріз, терасу та споруду.



Фото з подорожі на Instagram-сторінці Анастасії

Це світлини з офіційного сайту п'ятизіркового готелю на Мальдівах – Royal Island Resort&Spa. За словами директорки туристичного агентства In tour Наталії Коломійчук, курорт Royal Island "все включено" коштує на одну людину 3900 доларів, на двох – близько 8-ми тисяч доларів за тиждень з перельотом в економ-класі.

Батько Анастасії – голова Київського окружного адміністративного суду Олег Басай – типовий приклад українського судді. Заробляє приблизно 27500 гривень на місяць. Тобто одна подорож його доньки на Мальдіви коштує більше половини його річного доходу. І традиційного у самого судді немає нічого. Все майно записане на близьких родичів.

Більше – дивіться у програмі.