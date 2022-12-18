Божевілля Кім Чен Ина не вщухає: КНДР знову запустила балістичні ракети, – ЗМІ

Північна Корея продовжує грати мускулами, демонструючи свій ракетний потенціал. Цього разу дві ракети вона випустила у напрямку Південної Кореї. Чи завдали вони руйнувань.

Як повідомив заступник міністра оборони Японії Тоширо Іно, Північна Корея запустила дві балістичні ракети. Швидше за все, вони впали за межами виключної економічної зони "країни сонця, що сходить".

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Передувала запуску низка інших випробувань

За даними міністерства, ракети пролетіли на висоті 550 кілометрів. Вони покрили дальність польоту 250 кілометрів. За словами Іно, не надходило повідомлень про пошкодження, яких могли завдати ракети КНДР.

Згідно з наявною інформацією, ракети випускали у бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Про це повідомили військові Південної Кореї.

Нагадаємо, що кілька днів тому КНДР випробовувала твердопаливний двигун високої тяги. Він, переконані експерти, дозволить швидше та мобільніше запускати балістичні ракети. Зауважимо, що в країні прагнуть створити нову стратегічну зброю. А ще марять прискоренням своїх ядерних і ракетних програм.

За випробуваннями стежить Кім Чен Ин

Самі випробування проходять під пильним наглядом Кім Чен Ина. Роботу над тестовим двигуном відбулися у четвер на північнокорейському стартовому полігоні Сохе. Нагадаємо, що його використовували для випробування ракетних технологій, включно з ракетними двигунами та космічними ракетами-носіями.

Наостанок зауважимо, що цього року КНДР провела безпрецедентну кількість випробувань ракет. Зокрема й міжконтинентальної балістичної ракети. Вона може долітати до материкової частини США. І всі ці тестові польоти Північна Корея здійснила попри міжнародні заборони та санкції.

Додамо, що у листопаді вона провела випробувальний запуск ICMB. Японські офіційні особи зауважили, що він мав достатню дальність, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів. Але приземлився він за 200 кілометрів від Японії.

Нагадаємо, що у Північній Кореї усе геть погано. Раніше Кім Чен Ин нагородив медаллю балістичну ракету. Ба більше, він ще й надав їй звання "Героя КНДР"