20:56
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Божевілля триватиме: у червні з’явиться ще одна гра з покемонами

99 Читать новость на русском
Гра Pokemon GO
Гра Pokemon GO / Фото з відкритих джерел

Ігрова студія Pokemon Company, що створили популярну гру Pokemon GO, презентувала нову гру під назвою Pokemon Quest. Гра має стати доступною вже у червні.

Про це інформує The Guardian.

Щоправда, розробники повідомили, що анонс гри буде обмежений і недоступний для деяких регіонів світу.

Читайте також: Експерти розвінчали найпопулярніші міфи про геймерів

У новій грі з покемонами гравці мають виконувати багато завдань: будувати собі табір, шукати скарби і битися з монстрами. Шукати покемонів теж потрібно, аби залучити їх на свій бік і таким чином збільшити силу.

Нова відеогра Pokemon для смартфонів буде безкоштовною, однак в неї додадуть систему покупок і пожертвувань.

Що таке Pokemon GO? Це була дуже популярна гра у 2016 році. У неї грали сотні мільйонів людей. Багато хто навіть потрапляв у неприємні ситуації, аж надто захопившись грою. Проте вже на початку 2017 року її популярність почала стрімко падати.

Нова гра про покемонів

 

Теги: Смартфони Техно Pokemon Go Ігри
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
сьогодні, 20:01 Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
Оксана Вербіцька 327
сьогодні, 19:23 "Аркадія в студію": реакція соцмереж на "воскресіння" Бабченка
878
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
4610
Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували
сьогодні, 19:15 Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 1679
Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
сьогодні, 19:02 Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?
Інна Жолобович 762
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук