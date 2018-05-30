Божевілля триватиме: у червні з’явиться ще одна гра з покемонами

Ігрова студія Pokemon Company, що створили популярну гру Pokemon GO, презентувала нову гру під назвою Pokemon Quest. Гра має стати доступною вже у червні.

Про це інформує The Guardian.

Щоправда, розробники повідомили, що анонс гри буде обмежений і недоступний для деяких регіонів світу.

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У новій грі з покемонами гравці мають виконувати багато завдань: будувати собі табір, шукати скарби і битися з монстрами. Шукати покемонів теж потрібно, аби залучити їх на свій бік і таким чином збільшити силу.

Нова відеогра Pokemon для смартфонів буде безкоштовною, однак в неї додадуть систему покупок і пожертвувань.

Що таке Pokemon GO? Це була дуже популярна гра у 2016 році. У неї грали сотні мільйонів людей. Багато хто навіть потрапляв у неприємні ситуації, аж надто захопившись грою. Проте вже на початку 2017 року її популярність почала стрімко падати.

Нова гра про покемонів