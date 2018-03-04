БПП наодинці проти всіх: чи наважиться президентська фракція на хитрість з Антикорупційним судом

Антикорупційний суд має запрацювати вже цього року. Принаймні, так передбачали урядовці. На його запуск в бюджеті є 36 мільйонів гривень. Але поки навіть законодавча база не готова.

Законопроект, який президент почав розробляти ще влітку, подав лише перед Новим роком. І поки його ухвалили лише в першому читанні. До кінця квітня його планують проголосувати в цілому.

"Якщо більше місяця буде забирати цей процес, це вже буде затягування часу", – вважає член антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв.

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Зараз у нардепів два тижні, щоб подати правки. "Самопоміч", "Батьківщина" та "Народний Фронт" свої ключові вже назвали. Це адекватні кваліфікаційні вимоги для суддів, підслідність суду лише топ-корупції і основне – міжнародні експерти повинні мати право не допустити до посад недоброчесних.

У президентській фракції вважають, що вимог Венеційської комісії вже дотримались. І до дискусії запрошують. Хоч обговорювати саме пункт про міжнародних експертів, схоже, не хочуть.

Антикорупційний суд потрібен не міжнародним партнерам. Він, перш за все, необхідний українцям, Україні, тому він має бути ефективним для боротьби з корупцією і відповідати Конституції. Чи готові в цьому пункті поступитися, щоб міжнародники мали ключову роль?

– висловив свою думку голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

"У жодному разі я не бачу можливим, щоб хтось, в тому числі з-за меж нашої держави, писав, замість українського парламенту, президента будь-що", – сказав президент Петро Порошенко.

Аргументи про втручання у внутрішню політику тут безглузді, це просто ознака страху, вважають експерти.

Для наших політиків попасти у певну залежність від незалежних судів – це "смерть". І вони лякають нас тим, що будуть запроваджені правила, які діють в ЄС, до якого нас веде президент,

– зазначив громадський діяч Олег Рибачук.

"Головна мета, щоб цей суд був незалежним. Пан Герасимов і Порошенко не зацікавлені в цьому", – впевнений нардеп Мустафа Найєм.

"Вони бояться, що стануть підсудними у цьому суді", – додав Соболєв.

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Продавити законопроект у теперішньому вигляді не вийде, кажуть опозиційні політики. Адже без справжнього суду, не буде траншу МВФ.

Ніхто точно грошей не дасть, скажуть "нє-нє-нє, давайте переробляти". Президент ветує законопроект, якимось чином переробляє і починається вся вакханалія спочатку,

– обурюється член антикорупційного комітету ВРУ Віктор Чумак.

Депутат каже, це прекрасно розуміє і Порошенко. І він просто намагається виграти час перед виборами. Але зараз БПП наодинці проти інших фракцій, які формували проєвропейську коаліцію. Тому є шанс ухвалити законопроект нормальним з першого разу, вважають експерти.

З такою позицією "Народного фронту", "Самопомочі" і "Батьківщини" БПП буде важко наполягати, що законопроект відповідає вимогам Венеційської комісії. До кінця цієї сесії – до середини липня законопроект буде ухвалений,

– вказала експертка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

Створити суд необхідно, аби завершити антикорупційне коло – НАБУ, САП і незалежний спецсуд. Бо як показала практика розгляду справ проти топ-корупціонерів у діючих судах, виносити їм законні вироки там не поспішають.