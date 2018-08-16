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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Брага – Зоря: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Брага – Зоря дивитися онлайн матч Ліги Європи
Брага – Зоря дивитися онлайн матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" у Португалії зіграє матч-відповідь проти місцевої "Браги". Матч почнеться доволі пізно – о 22:30. Однак український канал проведе трансляцію цього матчу. А також покаже його онлайн.

Матч Ліги Європи "Зорі" проти "Браги" транслюватиме канал "2+2". Розпочнеться показ о 22:25. Сам матч – о 22:30.

Читайте також: Чи має шанси "Зоря" у матчі проти "Браги": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Окрім показу по телебаченню, цей матч транслюватиметься і онлайн. Доступний він буде на офіційному сайті каналу за посиланням

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.

Варто додати, що переможець пари у плей-оф кваліфікації гратиме з німецьким "РБ Ляйпціг".

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Теги: Футбол Новини спорту ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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