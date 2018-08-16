"Зоря" зіграла у нічию з "Брагою" та вийшла у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи

Луганська "Зоря" у матчі проти "Браги" у Португалії забила двічі. Саме стільки, скільки треба було для проходу у наступний раунд. Хоча луганці двічі по ходу цього матчу програвали супернику.

Брага – Зоря 2:2

Голи: Новайш, 65, Орта, 73 – Рафаел, 70, Караваєв, 83

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Луганська "Зоря" не надто вдало розпочала цей матч. Українській команді треба було забивати, щоб зберігати шанси на прохід у наступний раунд. Натомість більше часу в атаці провели господарі поля. Луганці за перші 30-ть хвилин не завдали жодного удару по воротах суперника. Все небезпечне у цій грі команди відклали на другий тайм.

Та першим забити вдалося саме гравцям "Браги". На 65-ій хвилині Новайш виконав фантастичний за точністю і красою удар зі штрафного. Феліпе, який стояв на воротах у "Зорі", до м'яча не дотягнувся.

Та перевага господарів була не довгою. Рафаел, який до цього мав чудовий шанс відзначитися, коли команда виходила в контратаку, цього разу по воротах "Браги" пробив точно.

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Та менше ніж за три хвилини "Брага" знову була попереду. Захисники луганської команди замешкалися у власному штрафному майданчику, і Орта перекинув Махарадзе, який вийшов на заміну замість травмованого Феліпе. Захисник дотягнувся до м'яча вже за лінією воріт.

Однак "Зоря" на цьому не здалася. Сілас з лівого флангу увірвався у штрафний та прострілив на дальню штангу. Передачу ніхто не перехопив, і Тимчик, який отримав м'яч, віддав передачу у воротарський, звідки забив Олександр Караваєв. Рахунок став 2:2, який влаштовував "Зорю".

Матч так і закінчився. Українська команда грає у нічию та проходить "Брагу" у кваліфікації Ліги Європи. На очах українських футболістів після матчу були сльози.

Наступним суперником "Зорі" стане німецький "РБ Лейпциг". Перший матч відбудеться у Запоріжжі 23 серпня.

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