00:53
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
29°C 17°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Зоря" зіграла у нічию з "Брагою" та вийшла у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи

156
Брага – Зоря результат матчу Ліги Європи
Брага – Зоря результат матчу Ліги Європи

Луганська "Зоря" у матчі проти "Браги" у Португалії забила двічі. Саме стільки, скільки треба було для проходу у наступний раунд. Хоча луганці двічі по ходу цього матчу програвали супернику.

Брага – Зоря 2:2
Голи: Новайш, 65, Орта, 73 – Рафаел, 70, Караваєв, 83

Читайте також: Брага – Зоря: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

Луганська "Зоря" не надто вдало розпочала цей матч. Українській команді треба було забивати, щоб зберігати шанси на прохід у наступний раунд. Натомість більше часу в атаці провели господарі поля. Луганці за перші 30-ть хвилин не завдали жодного удару по воротах суперника. Все небезпечне у цій грі команди відклали на другий тайм.

Та першим забити вдалося саме гравцям "Браги". На 65-ій хвилині Новайш виконав фантастичний за точністю і красою удар зі штрафного. Феліпе, який стояв на воротах у "Зорі", до м'яча не дотягнувся.

Та перевага господарів була не довгою. Рафаел, який до цього мав чудовий шанс відзначитися, коли команда виходила в контратаку, цього разу по воротах "Браги" пробив точно.

Читайте також: "Маріуполь" програв "Бордо" і вилетів з Ліги Європи

Та менше ніж за три хвилини "Брага" знову була попереду. Захисники луганської команди замешкалися у власному штрафному майданчику, і Орта перекинув Махарадзе, який вийшов на заміну замість травмованого Феліпе. Захисник дотягнувся до м'яча вже за лінією воріт.

Однак "Зоря" на цьому не здалася. Сілас з лівого флангу увірвався у штрафний та прострілив на дальню штангу. Передачу ніхто не перехопив, і Тимчик, який отримав м'яч, віддав передачу у воротарський, звідки забив Олександр Караваєв. Рахунок став 2:2, який влаштовував "Зорю".

Матч так і закінчився. Українська команда грає у нічию та проходить "Брагу" у кваліфікації Ліги Європи. На очах українських футболістів після матчу були сльози.

Наступним суперником "Зорі" стане німецький "РБ Лейпциг". Перший матч відбудеться у Запоріжжі 23 серпня.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Футбол ФК Зоря Ліга Європи Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Тампа-Бей" перемогла втретє поспіль
 28 лютого 2011 , 14:35
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні
 2 серпня 2010 , 18:35
Ідейє: Не було бажання дивитися на барикади
 15 березня 2014 , 16:27
В Україні отруїлися 10 юних футболістів
 22 червня 2015 , 11:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук