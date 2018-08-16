Чи має шанси "Зоря" у матчі проти "Браги": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" у матчі-відповіді Ліги Європи проти "Браги" у Португалії не є фаворитом зустрічі. Букмекери віддають перевагу їх суперникам.

Варто додати, що й у матчі в Запоріжжі букмекери вважали, що більше шансів на перемогу має саме "Брага". Однак команди зіграли у нічию. Та цього разу шанси португальської команди значно вищі.

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У William Hill коефіцієнт на перемогу "Браги" виставили на рівні 1,30. У той час як на перемогу "Зорі" – 11,00. Нічия у матчі – 4,80. Щодо проходу у наступний раунд, то шанси "Браги" оцінені в 1,12, "Зорі" – 5,50.

PariMatch оцінив перемогу "Зорі" дещо менше – 10,5. Однак виставив більший коефіцієнт на прохід української команди у наступний раунд – 6,00. Перемога Браги – 1,29, а її прохід у плей-оф кваліфікації Ліги Європи – 1,13. Нічия у матчі – 5,50.

Ще менше віри у прохід "Зорі" у "Фаворит спорт" – 6,50. При цьому перемога українського клубу оцінена в 10,00. Перемога "Браги" – 1,30. А її прохід – 1,10. Нічия – 5,25.

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Букмекери з Marathon bet перемогу "Браги" оцінили в 1,333, а її прохід у наступний раунд в 1,144. Зате на "Зорю" коефіцієнти 11,00 та 5,80 – на перемогу та прохід відповідно. На те, о матч закінчиться в нічию, коефіцієнт 5,25.

Нагадаємо, матч "Брага" – "Зоря" відбудеться у четвер, 16 серпня. Початок о 22:30.

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