Брага – Зоря: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

Голи у матчі між португальською "Брагою" та "Зорею" команди почали забивати вже у другому таймі. Адже український клуб влаштовувала лише результативна нічия або перемога.

Та першим у матчі забила саме "Брага". Жуан Новаїш прямим ударом зі штрафного метрів з 25-и влучив у ближню дев'ятку воріт Феліпе. Воротар у стрибку не дотягнувся до м'яча.

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Гол Новайша у ворота "Зорі"

Відігралася "Зоря" за декілька хвилин. Під час атаки м'яч потрапив до Рафаела, який перебував у штрафному майданчику. нападник вирішив пробити у дальній кут воріт з-під захисника. Голкіпер до м'яча не дотягнувся

Відео голу Рафаела у ворота "Браги"

Та відігралася і знову вийшла вперед "Брага" вже за три хвилини. Захисники "Зорі" не зуміли завадити Орті пробити по воротах Махарадзе (він замінив Феліпе). Гравець португальської команди перекинув голкіпера з близької відстані.

Відео голу Орти у ворота "Зорі"

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Коли б здавалося, що матч йде по перемоги "Браги" у цьому матчі (і протистоянні загалом), "Зоря" знову зрівняла рахунок. Відзначився Караваєв (як і у матчі в Запоріжжі). Цього разу гравець вдало підставив ногу в атаці, коли б, здавалося, момент для взяття воріт було втрачено.

Відео голу Караваєва у ворота "Браги"

Команди так і зіграли у нічию 2:2, і завдяки правилу виїзного голу дальше у кваліфікації Ліги Європи проходить "Зоря". Її суперником буде клуб "РБ Лейпциг".

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