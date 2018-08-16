00:53
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
29°C 17°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Брага – Зоря: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

320 Читать новость на русском
Брага – Зоря відео голів матчу Ліги Європи
Брага – Зоря відео голів матчу Ліги Європи

Голи у матчі між португальською "Брагою" та "Зорею" команди почали забивати вже у другому таймі. Адже український клуб влаштовувала лише результативна нічия або перемога.

Та першим у матчі забила саме "Брага". Жуан Новаїш прямим ударом зі штрафного метрів з 25-и влучив у ближню дев'ятку воріт Феліпе. Воротар у стрибку не дотягнувся до м'яча.

Читайте також: Збірна України з міні-футболу розгромила Чорногорію та вийшла у чвертьфінал Євро-2018: відео

Гол Новайша у ворота "Зорі"

 

Відігралася "Зоря" за декілька хвилин. Під час атаки м'яч потрапив до Рафаела, який перебував у штрафному майданчику. нападник вирішив пробити у дальній кут воріт з-під захисника. Голкіпер до м'яча не дотягнувся 

Відео голу Рафаела у ворота "Браги"

 

Та відігралася і знову вийшла вперед "Брага" вже за три хвилини. Захисники "Зорі" не зуміли завадити Орті пробити по воротах Махарадзе (він замінив Феліпе). Гравець португальської команди перекинув голкіпера з близької відстані.

Відео голу Орти у ворота "Зорі"

 

Читайте також: Бордо – Маріуполь: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

Коли б здавалося, що матч йде по перемоги "Браги" у цьому матчі (і протистоянні загалом), "Зоря" знову зрівняла рахунок. Відзначився Караваєв (як і у матчі в Запоріжжі). Цього разу гравець вдало підставив ногу в атаці, коли б, здавалося, момент для взяття воріт було втрачено.

Відео голу Караваєва у ворота "Браги"

 

Команди так і зіграли у нічию 2:2, і завдяки правилу виїзного голу дальше у кваліфікації Ліги Європи проходить "Зоря". Її суперником буде клуб "РБ Лейпциг".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Футбол ФК Зоря Ліга Європи Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Тампа-Бей" перемогла втретє поспіль
 28 лютого 2011 , 14:35
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні
 2 серпня 2010 , 18:35
Ідейє: Не було бажання дивитися на барикади
 15 березня 2014 , 16:27
В Україні отруїлися 10 юних футболістів
 22 червня 2015 , 11:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук