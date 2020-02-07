Брагар після "газово-собачого" скандалу вперше поговорив із журналістами

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Євгеній Брагар поговорив із журналістами щодо наслідків гучного скандалу з пенсіонеркою, собакою і газом. Політик розповів, які зробив висновки: наприклад, що треба уважніше ставитися до питання субсидій. А ще зізнався, що має кішку.

Коротке інтерв'ю з Євгенієм Брагаром 6 лютого опублікував телеграм-канал PavlovskyNews.

А тим часом Кива порадив українцям ловити горобців або продати нирку, щоб сплатити за комуналку

Наводимо запитання журналістів та відповіді депутата:

Журналіст: Як вам живеться після такого гучного скандалу?

Брагар: Як і раніше. Працюю.

Журналіст: Які висновки для себе зробили?

Брагар: Треба більш відповідально ставитися до питання виділення субсидій, треба перевіряти кожен випадок більш ретельно, і у кожному випадку робити висновки.

Журналіст: А у вас є домашній улюбленець?

Брагар: Є кішка, не породиста. Дворова кішка.

Журналіст: То як щодо висновків? Зробили якісь?

Брагар: Які?

Журналіст: Ну, якісь висновки зробили?

Брагар: Поїду до села до цієї пані й будемо більш детально розглядати питання її субсидій. Будемо думати над питанням енергозаощадження – загалом щодо села.

Журналіст: А цей скандал для вас, як ви вважаєте, плюс чи мінус до політичної кар'єри?

Брагар: Подивимося.

Варто додати, що Брагар не відповів на запитання щодо того, як саме відреагували його колеги по фракції на скандал. Мовляв, це їхня особиста позиція, тож у них і питати треба.

Також PavlovskyNews пишуть, що спілкуванню з Брагаром намагався завадити член комітету з питань свободи слова Микола Козлов.

Скандали з Євгенієм Брагаром: коротко

У студію одного з телеканалів зателефонувала жінка. Вона запитала політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за комунальні послуги треба платити ще більше.

Гостем студії був нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. Він запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.

Заява Брагара викликала хвилю обурення серед українців. Фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.

у соцмережах. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують таку позицію депутата. Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата.

Згодом і сам Брагар зробив заяву: мовляв, він є новою людиною у політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання.

Окрім того, депутат Брагар заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати, оскільки кіноіндустрія – це бізнес. А трохи раніше "прославився" тим, що офіційно написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат (це дівчина, яка посварилася з водієм автобуса, що не хотів вимкнути російський серіал).