Брала онлайн-кредити: на Дніпропетровщині жінка ошукала понад 40 людей

У Дніпропетровській області жителька Кривого Рогу організувала шахрайську схему з оформлення онлайн-кредитів. Боргів набрала на 300 тисяч гривень.

Жінка незаконно отримувала доступи до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соцмережах. Там вона шукала потрібну їй інформацію для кредитів. Знаходила навіть паспортні дані.

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Як працювала схема

Шахрайка фальсифікувала паспортні дані та змінювала фінансові номери потерпілих на свій. Таким чином жінка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян. Вона не тільки "виводила" гроші собі, але й оформлювала нові кредити на потерпілих.

Кредитів набрали на понад 300 тисяч

За попередньою інформацією, зловмисниця ошукала близько 40 потерпілих на понад 300 тисяч гривень. Одного разу фігурантка через підбір паролю отримала доступ до електронної скриньки жінки, де зберігалися копії документів та особисті фото. За допомогою цього зловмисниця скомпрометувала BankID та увійшла до мобільного застосунку "Дія".

Вдома у жінки знайшли підроблені документи

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантки. Вони вилучили там мобільні телефони, комп’ютерну техніку, копії підроблених документів та SIM-картки.

Жінку затримали. Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Кіберполіція закликала людей подбати про захист свого фінансового номера. Це можна зробити, заборонивши віддалену заміну SIM-картки у мобільного оператора або перейти на контракт. Окремо акцентують, що не слід публікувати свій фінансовий номер на платформах оголошень та у соцмережах.