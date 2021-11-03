Співробітники комунального підприємства "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради вимагали від людей хабар за поховання.

Очевидно, зловмисники розуміли, що кількість померлих від коронавірусу збільшується і хотіли заробити на цьому. Про це розповіли в прокуратурі 1 листопада.

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Понад 10 тисяч за поховання

З'ясувалося, що начальник дільниці одного з кладовищ Дніпра та два його підлеглі брали хабарі в місцевих жителів за поховання.

За місце на цвинтарі та викопування могили вони вимагали неправомірну вигоду в розмірі від 6 до 10 тисяч гривень. Оскільки потерпілі не мали іншого виходу, бо рідних треба було поховати, вони змушені були погоджуватись.

При цьому за надання послуг з поховання однієї особи комунальне підприємство фактично отримувало 1436 гривень.

Набрали хабарів на 100 тисяч

Протягом квітня – травня правоохоронці задокументували 15 фактів хабарництва з боку комунального підприємства "Міська ритуальна служба". Загальна сума неправомірної вигоди становить понад 100 тисяч гривень.

Наразі двох інших співучасників оголосили у розшук. Слідчі дії тривають.