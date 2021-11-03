Брали хабарі за місця на кладовищі: у Дніпрі викрили працівників ритуальної служби

Начальник дільниці одного з кладовищ у Дніпрі отримував хабарі за виділення місць на цвинтарі. Разом зі спільниками чоловік отримав близько 100 тисяч гривень.

Співробітники комунального підприємства "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради вимагали від людей хабар за поховання.

Очевидно, зловмисники розуміли, що кількість померлих від коронавірусу збільшується і хотіли заробити на цьому. Про це розповіли в прокуратурі 1 листопада.

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Понад 10 тисяч за поховання

З'ясувалося, що начальник дільниці одного з кладовищ Дніпра та два його підлеглі брали хабарі в місцевих жителів за поховання.

За місце на цвинтарі та викопування могили вони вимагали неправомірну вигоду в розмірі від 6 до 10 тисяч гривень. Оскільки потерпілі не мали іншого виходу, бо рідних треба було поховати, вони змушені були погоджуватись.

При цьому за надання послуг з поховання однієї особи комунальне підприємство фактично отримувало 1436 гривень.

Набрали хабарів на 100 тисяч

Протягом квітня – травня правоохоронці задокументували 15 фактів хабарництва з боку комунального підприємства "Міська ритуальна служба". Загальна сума неправомірної вигоди становить понад 100 тисяч гривень.

Наразі двох інших співучасників оголосили у розшук. Слідчі дії тривають.