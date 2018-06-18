Бранцю Кремля Балуху придумали нові абсурдні обвинувачення

Українського політв'язня Володимира Балуха звинувачують у "дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання" через забруднення одягу начальника ізолятору капітана поліції Ткаченка.

Про це мовиться у відповіді на запит, який отримав захист бранця Кремля від "відділу МВС Росії у Роздольненському районі", передає Кримська правозахисна група.

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Так, російські правоохоронці зазначають, що "11 серпня 2017 року після інциденту, який стався із засудженим Балухом, начальник ІТТ капітан поліції Ткаченко не зміг продовжити виконання своїх обов'язків в повному обсязі, а саме проведення ранкового огляду камер ІТТ і осіб, що в них перебувають, відтак подальші ранкові заходи, передбачені внутрішнім розпорядком ІТТ проходили без участі начальника ІТТ капітана поліції Ткаченка, тому слід вважати, що діяльність ІТТ була дезорганізовано".

"11 серпня після інциденту, що стався з засудженим Балухом начальник ІТТ капітан поліції Ткаченко в усній формі доповів мені про те, що сталося, а також про те, що його формений одяг перебуває у незадовільному стані та йому необхідно переодягнутися за місцем проживання. Через короткий проміжок часу начальник ІТТ капітан поліції Ткаченко прибув до ОМВД у цивільному одязі та подав на моє ім'я рапорт, в якому докладно вказав на інцидент, що стався в ІТТ з засудженим Балухом", – зазначається у відповіді, яку підписав начальник "Відділу МВС Росії у Роздольненському районі", майор поліції Шуба.

Захист Балуха своєю чергою вважає таку аргументацію обвинувачення необґрунтованою.

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"Ранковий обхід камер – це виняткова ініціатива самого начальника ІТТ. Він може цим і не займатися, оскільки є посадові особи, які працюють в ІТТ, які власне і займаються обходом камери. Ніяким документом не передбачено, що це повинен робити особисто начальник ІТТ. Крім того, наскільки ми зрозуміли, начальник ІТТ виявляв свою ініціативу з обходу камери тільки, коли там перебував Володимир Балух. Якщо навіть ми говоримо про те, що формене обмундирування було забруднено рідиною для миття посуду, то це жодним чином не могло порушити роботу установи, тобто дезорганізувати його діяльність", – підкреслили захисники полоненого.

Додамо, що кримінальну справу проти Балуха завели в серпні 2017 року, після того, як він і його адвокат подали скаргу в поліцію на незаконні дії начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченка, який ображав і вдарив українця.

У відповідь Ткаченко подав свою скаргу на Балуха. За його заявою, Слідчий комітет РФ 22 серпня 2017 року порушив кримінальну справу проти активіста.

Нагадаємо, 15 червня 2018 року "Роздольненський міський суд" продовжив Володимиру Балуху термін утримання під вартою до 14 серпня.