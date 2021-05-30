Чоловік розповів, що поліція знайшла тіло Яни в ущелині, яку не було видно рятувальникам. Дрони також не могли туди пролетіти.

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Помітили загиблу альпіністку з військового літака, який має хорошу оптику. Він обстежив певну ділянку гори, де й загинула Кривошея.

Учасники рятувальної операції припускають, що після сходження на вершину Яна збилася з маршруту. Вона вийшла на "помилкове ребро" гори, а коли це зрозуміла, вирішила не повертатися на вершину. Натомість вона рушила у бік "правильного ребра".

"У цей момент вона не оцінила небезпеку спуску, і, скоріш за все, або покотилася на сипучці до урвища, або – підійшла, щоб подивитися дуже близько і впала, і полетівши в прірву на 100 метрів, опинилася в ущелині", – розповів брат загиблої.

Чоловік припускає, що смерть Кривошеї настала миттєво.

Брат загиблої зізнався, це велика трагедія для його родини, однак він вдячний усім, хто брав участь у пошуках його сестри. Чоловік зауважив: якщо людина зникає безвісти – це набагато важче.

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