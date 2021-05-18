Брат зниклої у Туреччині українки вважає, що сестру могли викрасти

У Туреччині вже 2 тижні шукають одеситку Яну Кривошею. Вона зникла в горах Анталії, однак брат В'ячеслав вважає, що сестру викрали.

До такої версії він схиляється через те, що рятувальники оглянули гору і всі підходи до неї. Ніде Яни немає.

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В'ячеслав Кривошея вважає, що його сестру могли викрасти в районі кемпінгу. Ще 14 травня він попросив у поліції дані про те, де перебуває телефон Яни. Однак правоохоронці одразу не перевірили місце перебування смартфону.

У поліції відстежили маршрут від аеропорту до кемпінгу. Також допитали водія, який відвозив жінку, та зняли всі відбитки в номері.

Щодо місцеперебування телефону – вони отримали точку, яка розташована за 60 – 80 кілометрів від цього місця, але вважають ці дані некоректними,

– розповів В'ячеслав.

Спочатку родичі думали, що Яна могла зірватися на маршруті. Ця версія відпала, адже її слідів не знайшли.

До пошуків залучили спеціальний пошуковий загін жандармерії, пошукових собак і дрони.

Зникнення Яни Кривошеї: коротко