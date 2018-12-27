Брат Адоніса Стівенсона розповів про стан боксера після нокауту Гвоздика

Брат канадця Адоніса Стівенсона П'єр повідомив, в якому стані наразі перебуває боксер після нокауту Олександра Гвоздика.

За його словами, екс-чемпіон світу в напівважкій вазі при тямі, може обмежено контактувати з оточенням і більше не потребує штучної вентиляції легенів, інформує Klitschko-brothers.

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Брат боксера зазначив, що Адоніс вже може піднімати верхню частину тулуба, а також піднімати руки й ноги. Сім'я сподівається, що незабаром боксер буде переведений в лікарню в Монреалі.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

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