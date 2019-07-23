Брат Медведчука програв вибори на своєму окрузі

Кандидат у народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Медведчук програв кандидатці від "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб на 105 окрузі з відривом у 369 голосів.

Два дні на 105 виборчому окрузі, де балотується брат Віктора Медведчука, гальмували підрахунок голосів. Лише на третій день ЦВК оголосила про перемогу його конкурентки – їх розділяють 7,88% голосів.

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Медведчук-молодший повідомив, що його командою зафіксовано велику кількість порушень, які нібито вплинули на результати виборів. В ефірі каналу NewsOne, що належить його брату Віктору Медведчуку, він заявив, що на дільниці прийшло 230 військових з інших округів, які голосвували по мажоритарці.

При цьому, кандидат у нардепи не опублікував жодного відео з порушеннями та не показав наявні докази фальсифікації. Однак, він заявив, що наразі позивається до суду за всіма зафіксованими порушеннями.



Результати голосування на 105 виборчому окрузі / Скріншот з сайту ЦВК

Відзначимо, що брат Сергія Віктор Медведчук пройшов до Верховної Ради за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".



Дивіться відео про те, хто такий Медведчук:



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу