Брат Меган Маркл раптом захотів на весілля, яке просив скасувати

Брат Меган Маркл написав лист сестрі, у якому просить запросити на його весілля, яке 2 тижні назад назвав найбільшою помилкою.

Після свого першого листа принцу Гаррі, в якому зведений брат Меган Маркл назвав майбутнє весілля "найбільшою помилкою в історії", Томас Маркл написав новий лист, в якому просить, аби його запросили на весілля.

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Томас Маркл

Днями видання In Touch опублікувало новий рукописний лист Тома, в якому він просить запросити його на весілля, яке він раніше радив скасувати.

У листі до Меган, Томас натякає на те, що наречена покликала на весілля тільки батьків, а інші родичів не запросила.



Лист брата Меган Маркл

"Мег, я знаю, що я не ідеальний, як і всі інші в нашій родині, ти сама це розумієш. Але хороші, погані або ідеальні, ми – це єдина родина, яка у тебе є", – написав Том.

Також Томас написав, що він ображений через те, що його та родину не запросили на весілля.

"Мені прикро за те, що я не запрошений на весілля разом з іншими членами сім'ї. Але ще не надто пізно послати запрошення мені та іншим членам родини", – зауважив Маркл.

Лист брата Меган Маркл

Брат Меган наполягає, що на весілля має бути присутньою вся сім'я, щоб виявити любов і підтримку, оскільки, за його словами, саме для цього потрібна родина.

Також Том заявив, що попередній лист, в якому він переконував принца скасувати весілля, був написаний ним у стані фрустрації, оскільки він був дуже засмучений через те, що не отримав запрошення.

"Але насправді я бажаю тобі всього найкращого", – уточнив після вибачень Томас Маркл у листі.

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл заплановане на 19 травня. Церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському палаці. Знамениті наречені вже майже закінчили підготовку до найочікуванішого заходу. Вони визначилися з музичним супроводом церемонії, обрали весільну карету, а принц Гаррі вибрав, хто в нього буде за свідка.