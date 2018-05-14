18:16
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Брат Меган Маркл раптом захотів на весілля, яке просив скасувати

755 Читать новость на русском
Томас Маркл
Томас Маркл / Фото з відкритих джерел

Брат Меган Маркл написав лист сестрі, у якому просить запросити на його весілля, яке 2 тижні назад назвав найбільшою помилкою.

Після свого першого листа принцу Гаррі, в якому зведений брат Меган Маркл назвав майбутнє весілля "найбільшою помилкою в історії", Томас Маркл написав новий лист, в якому просить, аби його запросили на весілля.

Читайте також: Батько Меган Маркл заробляє на весіллі своєї доньки: деталі шахрайської схеми


Томас Маркл

Днями видання In Touch опублікувало новий рукописний лист Тома, в якому він просить запросити його на весілля, яке він раніше радив скасувати.

У листі до Меган, Томас натякає на те, що наречена покликала на весілля тільки батьків, а інші родичів не запросила.


Лист брата Меган Маркл

"Мег, я знаю, що я не ідеальний, як і всі інші в нашій родині, ти сама це розумієш. Але хороші, погані або ідеальні, ми – це єдина родина, яка у тебе є", – написав Том.

Також Томас написав, що він ображений через те, що його та родину не запросили на весілля. 

"Мені прикро за те, що я не запрошений на весілля разом з іншими членами сім'ї. Але ще не надто пізно послати запрошення мені та іншим членам родини", – зауважив Маркл.

Лист брата Меган Маркл

Брат Меган наполягає, що на весілля має бути присутньою вся сім'я, щоб виявити любов і підтримку, оскільки, за його словами, саме для цього потрібна родина.

Також Том заявив, що попередній лист, в якому він переконував принца скасувати весілля, був написаний ним у стані фрустрації, оскільки він був дуже засмучений через те, що не отримав запрошення.

"Але насправді я бажаю тобі всього найкращого", – уточнив після вибачень Томас Маркл у листі.

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл заплановане на 19 травня. Церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському палаці. Знамениті наречені вже майже закінчили підготовку до найочікуванішого заходу. Вони визначилися з музичним супроводом церемонії, обрали весільну карету, а принц Гаррі вибрав, хто в нього буде за свідка

Теги: LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 54
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 241
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
467
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 345
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4829
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук