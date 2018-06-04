Брат Періс Хілтон одружився: зворушлива історія кохання з фото
Молодший брат світської левиці Періс Хілтон, 28-річний Баррон Хілтон одружився. Його обраницею стала Тесса фон Вальдердорфф.
Весілля святкувала на невеликому французькому острові Сен-Бартелемі. Про це розповідає Періс Хілтон на своїй сторінці в Instagram.
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Містер і місіс Хілтон. Люблю свою чудову сім'ю,
– коментує фото сестра Баррона.
Баррон Хілтон одружився
Зазначимо, що романтичну пропозицію Баррон зробив восени минулого року у Центральному парку Нью-Йорка.
"Це краще, ніж казка. Заручена з моїм кращим другом, моєю другою половинкою, любов'ю всього мого життя. назавжди", – заявила тоді Тесс.
Варто зазначити, що пара публікує неймовірно ніжні фото і вже назбирала достатню кількість шанувальників у соціальних мережах.
"Найкрасивіша дівчина у світі", – пише Баррон під фото Тесс.
"Ці тижні, коли я був далеко від тебе, були одними з найважчих. Обіймати тебе своїми руками – це як мрія. У своїй подорожі я вивчив не лише багато про себе. Я зрозумів те, що не зможу пробути ще один день без тебе", – пише молодший брат Періс Хілтон.
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