Брат Періс Хілтон одружився: зворушлива історія кохання з фото

Молодший брат світської левиці Періс Хілтон, 28-річний Баррон Хілтон одружився. Його обраницею стала Тесса фон Вальдердорфф.

Весілля святкувала на невеликому французькому острові Сен-Бартелемі. Про це розповідає Періс Хілтон на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Відома дата весілля Періс Хілтон, – ЗМІ

Містер і місіс Хілтон. Люблю свою чудову сім'ю,

– коментує фото сестра Баррона.



Баррон Хілтон одружився

Зазначимо, що романтичну пропозицію Баррон зробив восени минулого року у Центральному парку Нью-Йорка.

"Це краще, ніж казка. Заручена з моїм кращим другом, моєю другою половинкою, любов'ю всього мого життя. назавжди", – заявила тоді Тесс.

Варто зазначити, що пара публікує неймовірно ніжні фото і вже назбирала достатню кількість шанувальників у соціальних мережах.

"Найкрасивіша дівчина у світі", – пише Баррон під фото Тесс.

"Ці тижні, коли я був далеко від тебе, були одними з найважчих. Обіймати тебе своїми руками – це як мрія. У своїй подорожі я вивчив не лише багато про себе. Я зрозумів те, що не зможу пробути ще один день без тебе", – пише молодший брат Періс Хілтон.