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Брат Періс Хілтон одружився: зворушлива історія кохання з фото

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Весілля Баррона Хілтона
Весілля Баррона Хілтона / Instagram

Молодший брат світської левиці Періс Хілтон, 28-річний Баррон Хілтон одружився. Його обраницею стала Тесса фон Вальдердорфф.

Весілля святкувала на невеликому французькому острові Сен-Бартелемі. Про це розповідає Періс Хілтон на своїй сторінці в Instagram.

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Містер і місіс Хілтон. Люблю свою чудову сім'ю,
– коментує фото сестра Баррона.

брат періс хілтон одружився

брат періс хілтон одружився

брат періс хілтон одруживсі
Баррон Хілтон одружився

Зазначимо, що романтичну пропозицію Баррон зробив восени минулого року у Центральному парку Нью-Йорка.

"Це краще, ніж казка. Заручена з моїм кращим другом, моєю другою половинкою, любов'ю всього мого життя. назавжди", – заявила тоді Тесс.

 

Варто зазначити, що пара публікує неймовірно ніжні фото і вже назбирала достатню кількість шанувальників у соціальних мережах.

"Найкрасивіша дівчина у світі", – пише Баррон під фото Тесс.

 

The most beautiful girl in the world

Допис, поширений Barron Hilton III (@barronhilton)

 

"Ці тижні, коли я був далеко від тебе, були одними з найважчих. Обіймати тебе своїми руками – це як мрія. У своїй подорожі я вивчив не лише багато про себе. Я зрозумів те, що не зможу пробути ще один день без тебе", – пише молодший брат Періс Хілтон.

 

Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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