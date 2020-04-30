Брат-пияк бив жінку та чіплявся до доньки: деталі гучного вбивства дитини в Харкові

З'явилися нові подробиці з життя 38-річної Тетяни та її 13-річної доньки Христини. Підозрюють, що жінка обезголовила свою доньку. Потім вона голяка ходила вулицями Харкова та тримала в пакеті відрізану голову.

Про це розповів чоловік, що називає себе близьким до родини, де сталася трагедія. За словами чоловіка, вбита жінкою донька Христина – дитина від першого шлюбу. Сім’я спершу жила у харківському районі Нові Будинки, передає видання "Типовий Харків".

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Після розлучення Тетяна з донькою перїїхали в Подвірки. Тут вони жили з батьком і братом Тетяни – Антоном. Після смерті батька жінка з братом поділили будинок навпіл, і продовжували там жити разом до останнього часу.

Співрозмовник видання додає, що Тетяна любила свою доньку. На всі свята вони разом кудись їздили, готували одна одній. Крім того, жінка відвідувала всі шкільні збори та завжди переживала за те, щоб Христина не гуляла допізна. Щодо батька дитини, то він повертався в сім’ю, але за тиждень обікрав дім і зник.

Тетяна не йшла в запої, максимум, що вона могла собі дозволити – це випити на свята. До наркоманам і наркотиків ставлення у неї – презирливе. Натомість Антон багато пив, виносив з дому каструлі та сковорідки, щоб здати їх на металобрухт. До нього постійно ходили його друзі для спільних пиятик, всю їжу, приготовану Тетяною та Христиною, вони з'їдали,

– зазначає людина з оточення родини.

За словами друга сім’ї, між ним і Тетяною часто були скандали. Брат неодноразово бив свою сестру. Вона викликала поліцію, але реакції від правоохоронних органів не було. У поліції Тетяна не раз питала: "Ви приймете заяву тільки, коли він когось із нашої сім'ї вб'є?"

Також чоловік повідомив, що Антон приставав до маленької Христини, постійно кликав полежати разом і міг вщипнути за сідниці.

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