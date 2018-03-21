Брат з України приїхав і всіх у Білорусі зробив, – Лукашенко про учасника Євробачення Alekseev'а

Президент Білорусі Олександр Лукашенко нічого поганого не бачить у тому, що Білорусь на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення представлятиме співак з України Alekseev. Як підкреслює політик, його країна від цього отримає навіть певну вигоду.

Про це він заявив під час зустрічі з творчою молоддю в Білоруському державному молодіжному театрі, передає БЕЛТА.

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"Я спокійно ставлюся до того, що нас буде представляти наш рідний брат, якщо можна так сказати, українець. Це ж не заборонено!? НІ! За Білорусь може виступати українець, російська людина, німець, ми також за когось можемо. Таке практикується і в інших країнах", – зауважив політик.

За його словами, боятися тут немає чого, особливо, якщо йдеться про російську людину або українця.

Знаєте, я – інтернаціоналіст, але не націоналіст, хоча є не меншим патріотом, аніж ви, молоді люди. Те, що Білорусь буде представляти українець, навіть бачу в цьому деяку вигоду для нашої держави, особливо для вас, вашого "цеху" – ось він прийшов, і всіх вас зробив. Давайте погодимося, що це талановитий хлопець, він об'єктивно переміг. Формат Євробачення? Абсолютно. Плюс до того, він – розкручений, як це модно говорити, він є відомим у Росії, в тій же Україні. Я дуже сподіваюся , що ці країни нам можуть дати по 12 балів. Що в цьому поганого!?

– підкреслив білоруський президент.

Водночас він зауважив, його найбільше зачепило, що деякі люди дуже активно виступили проти кандидатури Alekseev'а, відтак він заявив це змагання, це конкуренція, і білоруси поки не перебувають на рівні з українським співаком.

"До речі, цей хлопець і грошей не просив, але де треба, ми плече підставимо, він же їде від нас виступати", – додав Лукашенко.

Лукашенко про виступ від Білорусі Alekseev'а на Євробаченні-2018: відео

Нагадаємо, що про намір виборювати право представляти Білорусь на Євробаченні-2018 у Лісабоні Alekseev заявив 9 січня. Згодом він прокоментував, що спершу подавався на Національний відбір Євробачення-2018 в Україні, але згодом відкликав свою заявку. За словами Alekseev'а, він себе вважає і білоруським співаком, оскільки активно гастролює у цій країні.



На початку лютого Alekseev переміг на білоруському нацвідборі Євробачення-2018.