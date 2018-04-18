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"Брати Гадюкіни" осучаснили найвідомішу пісню про Львів

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Класика 40-х років минулого століття "Тільки у Львові" знову популярна і навіть зазвучала на новий манір. Майже народний гімн міста Лева обробили і тепер співатимуть гуру українського року – "Брати Гадюкіни". Осучаснили трек для фільму "Шляхетні волоцюги".

Так, ще в чорно-білому польському кіно вперше на широких екранах зазвучала пісня "Тільки у Львові". Фільм про батярів надихнув українських кінематографістів вже зараз зняти "Шляхетних волоцюг".

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На кілька місяців центр міста лева перетворився на Львів минулого століття. Аби розповісти історію, яка могла трапитись тільки у Львові.

Головна пісня все та ж – народна, яка раніше звучала польською. Її переклали на українську та в новому оранжуванні записали музиканти гурту Брати Гадюкіни. Саме новий кліп із кадрами з фільму і презентують виконавці. Тепер мелодія звучить так.

Ми цю пісню з дитинства чуємо, єдине, що ми зробили другу частину ми зробили таку більш діксі, більш сучасну,
– прокоментував учасник гурту "Брати Гадюкіни" Ігор Мельничук.

Презентують кліп разом з виконавцями і творча команда фільму "Шляхетні волоцюги". Адже його знімали там само на майданчику і без режисера. Кліп передає атмосферу фільму. Павло Кружнов виконує роль Збишека у "Шляхетних волоцюгах". Саме його герой іноді наспівує пісню. Каже, в неї є всі шанси знову стати головною темою вечірок.

"В ній є рух всередині. Я дуже люблю коли ти не можеш вже зупинитися, коли вона викликає в тебе щось всередині.мені здається це та музика", – зазначив актор Павло Кружнов.

Фільм "Шляхетні волоцюги" частково має державне фінансування. А це понад вісімнадцять з половиною мільйонів гривень. Прем'єра комедії запланована на вересень.

До слова, один зі найбільших музичних та стріт-арт фестивалів України RespublicaFEST змінив Кам'янець-Подільський на облцентр.

Теги: Кіно LifeStyle Новини України Музика Новини культури Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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