Брати і сестри зірок, про яких ви могли не знати
Зірки ретельно приховують своє особисте життя та оберігають родини від уваги ЗМІ. Через це ми багато разів бачимо нашого улюбленого співака чи актора, який спілкується з іншими знаменитостями, але не з братом чи сестрою.
Видання Bored Panda зібрало добірку братів і сестер, які, як правило, тримаються подалі від знаменитих родичів, щоб не потрапляти у камери папарацці.
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Наприклад, чи знаєте ви, що у Бреда Пітта є брат Дуг?
Леді Гага (Стефані Джоан Анжеліна Герматота) разом із сестрою Наталі Герматотта
Емма Уотсон з її братом Алексом
Анджеліна Джолі з її братом Джеймсом Хейвеном
Бред Пітт зі своїм братом Дугом
Пенелопа Крус з сестрою Монікою
Елайджа Вуд з молодшою сестрою Ханною
Аріана Гранде з братом Френкі
Майлі Сайрус з сестрою Ноа
Брітні Спірс з сестрою Джеймі Лінн
Кейт Мосс з сестрою Лолітою
Ніколь Кідман з сестрою Антонією
Скарлетт Йоханссон з братом Хантером
Кріс Хемсворт із своїми братами Ліамом і Луком
Джаред Лето і його брат Шенон
Мейсі Вільямс з братом
Тейлор Свіфт з братом Остіном
Едді Редмайн з братом Томом
Зої Дешанель зі сестрою Емілі
Джессіка Альба з братом Джошуа
Камерон Діаз з сестрою Хімен
Чотири брати Болдуїн
Джуд Лоу з сестрою Наташою