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      Брати Клички подали до суду на телеканал "1+1"

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      Брати Клички подали до суду на телеканал "1+1"
      Брати Клички подали до суду на телеканал "1+1" / Фото з Фейсбук-сторінки Віталія Кличка

      Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що він і його брат Володимир подали в суд на телеканал "1 +1" через те, що це видання показує про нього неправдиву інформацію.

      "Не проходить ні дня, щоб хоч один із найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера: багато брехні, маніпуляцій та відверто сфабрикованої інформації", – сказав Віталій Кличко на прес-конференції в Києві.

      Актуально! Я не здаюсь, – Кличко про відставку з посади мера Києва

      Він нагадав, що вже не раз говорив про те, що буде захищати свою честь та гідність в суді.

      Я та мій брат Володимир подали позов до суду на канал "1+1", який поливає нас брудом. На мені вони вирішили не зупинятися, тому вже добралися до мого брата. Як можна говорити про незаангажованість каналу, якщо їх гендиректор є не тільки представником політичної сили, а ще, ймовірно, ключовий претендент на голову Київської адміністрації (йдеться про гендиректора "1+1" Олександра Ткаченка, – 24 канал),
      – заявив Кличко.

      Зазначимо, що конкретних фактів та деталей щодо позову до суду Кличко не надав. Окрім того, мер Києва запевнив, що йому все одно на амбіції претендентів на цю посаду, але очерняти свою репутацію, за його словами, він не дозволить.

      "Я багато працював для цього (своєї репутації, – 24 канал) і буду захищатися законом. Бо коли ллються такі потоки брехні та викривляється дійсність, я хотів би провести до прикладу пішохідний міст у Києві, який ми відкрили 2 місяці тому, адже він став інструментом політичної боротьби", – сказав мер Києва.

      І додав, що не таємниця, що проти нього розгорнута широка кампанія з дискредитації, зокрема, інформація про якісь надумані провадження, які, як вважає Кличко, ініціюють соратники Януковича.

      Чому Кличка хочуть позбавити посади голови КМДА?Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА. Проте, коли столицю очолив непередбачуваний Леонід Черновецький (2006 – 2012) влада вирішила обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.

      До 2014 року президент-втікач Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак, після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.

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      Теги: Новини України Новини політики Спорт Судді Новини Києва Віталій Кличко Медіа ЗМІ Володимир Кличко Міст Кличка
      Джерело: 24 канал
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