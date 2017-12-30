Брати Клички записали до Нового року зворушливе відео

Екс-чемпіон світу з боксу Володимир та мер Києва Віталій Клички у костюмах привітали українців з новорічними святами.

Відео з'явилось на офіційній сторінці Віталія Кличка у Facebook.

"Друзі! Нехай наступний рік буде кращим, вдалішим і виповняться найзаповітніші мрії. Я бажаю всім миру, любові рідних та близьких і див навколо – маленьких і великих. Творіть добро і воно йтиме за вами!" – йдеться в дописі до відео.

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