Брати участь у миротворчій операції на Донбасі готові більше ніж 40 країн, – Порошенко

Більше сорока країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу, заявив президент України Петро Порошенко.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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На сьогодні понад сорок країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції,

– сказав Президент Петро Порошенко.

Він додав, що для України надзвичайно важливим є "питання миротворців".

"Півтора року назад світ не хотів слухати про миротворців – вони говорили це дуже дорого, кілька мільярдів доларів ... ніхто не поїде до України для того, щоб допомогти Україні встановити світ як елемент Мінських договорів та повернути Україні окуповані Росією території", – зазначив Порошенко.