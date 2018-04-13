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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Брати участь у миротворчій операції на Донбасі готові більше ніж 40 країн, – Порошенко

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Порошенко зазначив, що питання миротворцыв э вкрай важливим
Порошенко зазначив, що питання миротворцыв э вкрай важливим / 24 Канал

Більше сорока країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу, заявив президент України Петро Порошенко.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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На сьогодні понад сорок країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції,
– сказав Президент Петро Порошенко.

Він додав, що для України надзвичайно важливим є "питання миротворців".

"Півтора року назад світ не хотів слухати про миротворців – вони говорили це дуже дорого, кілька мільярдів доларів ... ніхто не поїде до України для того, щоб допомогти Україні встановити світ як елемент Мінських договорів та повернути Україні окуповані Росією території", – зазначив Порошенко.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко ООН Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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