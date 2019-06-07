Брати Віктор, Павло та Іван Балоги знову балотуються до Верховної Ради в Закарпатті

ЦВК зареєструвала від партія "Єдиний центр" п'ять кандидатів у депутати на виборах до Верховної Ради, які балотуватимуться у різних мажоритарних округах. Примітно, що троє з п'яти – рідні брати Віктор, Іван та Павло Балоги. У 2014 році вони також йшли до Ради і впевнено перемогли у своїх округах. Щоправда, тоді вони були самовисуванцями.

Про факт реєстрації ЦВК 7 червня цих кандидатів повідомив на своїй сторінці у Facebook громадський рух "Опора".

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В одномандатних округах Закарпатської області від "Єдиного центру" ЦВК зареєструвало Михайла Фединця в окрузі 68, Віктор Балогу в 69, Івана Балогу в 70, Павла Балогу у 73 і Василя Йовдія у 72 окрузі. Цих кандидатів висунув 30 травня з'їзд політсили.



Іван Балога, Віктор Балога, Павло Балога – брати та народні депутати України

Чим відомі брати Балоги? Найбільш відомим є старший брат, Віктор Балога – 1963 року народження, політик та бізнесмен. Міський голова міста Мукачево за президента Леоніда Кучми, депутат, міністр, керівник Секретаріату президента в часи президентства Віктора Ющенка. ЗМІ часто називали його "сірим кардиналом", що керував країною поруч з президентом.



8 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, які голосували проти визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Цікаво, що син Віктора Андрій Балога зараз є чинним головою міста Мукачево.



Менше відомі молодші брати. Іван Балога – 1966 року народження, підприємець та політик. Голова Закарпатської обласної ради з 2010 року, народний депутат з 2014 року. Павло Балога – 1973 року народження, народний депутат України з 2014 року.

У п'ятницю, 7 червня, ЦВК зареєструвала 21 кандидата в народні депутати в одномандатних виборчих округах. З них самовисуванців 16, а висунутих партією – 5. Загалом станом на 7 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 64 кандидати у народні депутати України: самовисуванців – 59, висунутих політичною партією – 5.

Позачергові вибори до Ради відбудуться, згідно з указом президента Зеленського, 21 липня 2019 року.



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