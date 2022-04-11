За попередньою інформацією, правоохоронця застрелили. Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
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У братській могилі знайшли тіло правоохоронця
У Бучі продовжують документувати вбивства українців окупантами. 10 квітня під час огляду тіл з масового поховання виявили й тіло поліцейського.
Старший лейтенант поліції Юрій Чабах, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління, за попередніми даними був застрелений російським снайпером під час бойових дій в місті,
– зауважив Нєбитов.
Начальник поліції Київщини висловив щирі співчуття рідним та близьким колеги. Він підсумував, що пишається кожним поліцейським, який захищає українців, часом навіть ціною власного життя.
Дивіться фото, як у братській могилі знайшли тіло поліцейського / Фото Андрія Нєбитова